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Francoforte: scambi negativi per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Rheinmetall AG
Seduta in ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che mostra un decremento del 3,10%.
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