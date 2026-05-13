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Micron Technology, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
Micron Technology, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di microchip, che tratta in rialzo del 5,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Micron Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 819,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 786,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 852,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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