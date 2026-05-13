New York: vendite diffuse su Axon Enterprise
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che esibisce una perdita secca del 6,36% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Axon Enterprise, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Axon Enterprise, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 359,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 386,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 349,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```