Axon Enterprise, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che passa di mano in perdita del 5,20%.



La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Axon Enterprise resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 395,4 USD. Supporto visto a quota 374,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 416,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```