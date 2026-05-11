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Axon Enterprise, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori
Axon Enterprise, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che passa di mano in perdita del 5,20%.

La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Axon Enterprise resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 395,4 USD. Supporto visto a quota 374,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 416,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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