New York: vendite diffuse su Gartner
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,73%.
La tendenza ad una settimana di Gartner è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Gartner. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 149,1 USD. Primo supporto visto a 139,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 135,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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