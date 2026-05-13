New York: vendite diffuse su Gartner

(Teleborsa) - Retrocede molto l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,73%.



La tendenza ad una settimana di Gartner è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Gartner . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 149,1 USD. Primo supporto visto a 139,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 135,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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