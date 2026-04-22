Milano 11:19
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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Retail
Vendite diffuse sul comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 931,56 punti.
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