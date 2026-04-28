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New York: vendite diffuse su Zimmer Biomet Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: vendite diffuse su Zimmer Biomet Holdings
Si muove in perdita il produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,02% sui valori precedenti.
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