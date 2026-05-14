New York: al centro degli acquisti Take-Two Interactive Software
(Teleborsa) - Effervescente il distributore globale di videogiochi, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Take-Two Interactive Software evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Take-Two Interactive Software rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Take-Two Interactive Software rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 247 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 237,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 256,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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