La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti
Spinta dai titoli tecnologici
(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,75%, a 50.063 punti; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.501 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,73%); sulla stessa linea, positivo l'S&P 100 (+0,84%).
A trainare il mercato è stato il comparto tech e soprattutto i titoli legati all'intelligenza artificiale: Nvidia dopo il via libera USA alla vendita dei chip H200 ad alcune società cinesi e Cisco dopo aver alzato le previsioni annuali e annunciato un piano di ristrutturazione con quasi 4mila tagli.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+1,85%), energia (+0,77%) e utilities (+0,55%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto materiali, che ha riportato una flessione di -0,80%.
Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+13,42%), Nvidia (+4,41%), Caterpillar (+1,95%) e IBM (+1,76%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Boeing, che ha chiuso a -4,73%.
Deludente 3M, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Amazon, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.
Discesa modesta per Nike, che cede un piccolo -0,76%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, Cisco Systems (+13,42%), AppLovin (+7,04%), Take-Two Interactive Software (+6,77%) e Broadcom (+5,52%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Qualcomm, che ha terminato le contrattazioni a -6,26%.
In apnea PDD Holdings, che arretra del 4,04%.
Si concentrano le vendite su Thomson Reuters, che soffre un calo del 3,65%.
Vendite su Intel, che registra un ribasso del 3,62%.
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