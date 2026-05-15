La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Spinta dai titoli tecnologici

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,75%, a 50.063 punti; sulla stessa linea, in rialzo l' S&P-500 , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.501 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,73%); sulla stessa linea, positivo l' S&P 100 (+0,84%).



A trainare il mercato è stato il comparto tech e soprattutto i titoli legati all'intelligenza artificiale: Nvidia dopo il via libera USA alla vendita dei chip H200 ad alcune società cinesi e Cisco dopo aver alzato le previsioni annuali e annunciato un piano di ristrutturazione con quasi 4mila tagli.



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+1,85%), energia (+0,77%) e utilities (+0,55%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto materiali , che ha riportato una flessione di -0,80%.



Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+13,42%), Nvidia (+4,41%), Caterpillar (+1,95%) e IBM (+1,76%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Boeing , che ha chiuso a -4,73%.



Deludente 3M , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Amazon , che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.



Discesa modesta per Nike , che cede un piccolo -0,76%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Cisco Systems (+13,42%), AppLovin (+7,04%), Take-Two Interactive Software (+6,77%) e Broadcom (+5,52%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Qualcomm , che ha terminato le contrattazioni a -6,26%.



In apnea PDD Holdings , che arretra del 4,04%.



Si concentrano le vendite su Thomson Reuters , che soffre un calo del 3,65%.



Vendite su Intel , che registra un ribasso del 3,62%.

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