New York: luce verde per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Protagonista la società specializzata nei servizi di trasporto su camion , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,53%.



L'andamento di Old Dominion Freight Line nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Old Dominion Freight Line si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 192,9 USD. Prima resistenza a 203,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 186,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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