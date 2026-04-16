New York: nuovo spunto rialzista per Old Dominion Freight Line
(Teleborsa) - Avanza la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che guadagna bene, con una variazione del 3,50%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Old Dominion Freight Line, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 214,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 208,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 204,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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