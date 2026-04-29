New York: profondo rosso per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion , che tratta in perdita del 5,21% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Old Dominion Freight Line rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Old Dominion Freight Line è in rafforzamento con area di resistenza vista a 226,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 200,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 252,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```