New York: profondo rosso per Old Dominion Freight Line
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che tratta in perdita del 5,21% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Old Dominion Freight Line rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Old Dominion Freight Line è in rafforzamento con area di resistenza vista a 226,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 200,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 252,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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