New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il chipmaker , che tratta in utile del 2,55% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Nvidia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,43%, rispetto a +0,13% dell' indice americano ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 233,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 229,5. L'equilibrata forza rialzista della società di chip è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 237,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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