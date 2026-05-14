New York: seduta euforica per Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Ottima performance per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che scambia in rialzo del 6,59%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hewlett Packard Enterprise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hewlett Packard Enterprise rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,76 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 33,42. L'equilibrata forza rialzista di Hewlett Packard Enterprise è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 36,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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