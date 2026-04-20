Milano 17:40
48.207 -1,36%
Nasdaq 19:35
26.541 -0,49%
Dow Jones 19:35
49.379 -0,14%
Londra 17:30
10.605 -0,59%
Francoforte 17:35
24.418 -1,15%

New York: andamento sostenuto per Hewlett Packard Enterprise

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Hewlett Packard Enterprise
(Teleborsa) - Avanza la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che guadagna bene, con una variazione del 3,04%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Hewlett Packard Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,46%, rispetto a +4,37% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, Hewlett Packard Enterprise è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,56 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,64. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```