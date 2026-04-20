New York: andamento sostenuto per Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Avanza la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che guadagna bene, con una variazione del 3,04%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Hewlett Packard Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,46%, rispetto a +4,37% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente, Hewlett Packard Enterprise è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,56 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,64. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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