Milano 17:07
48.171 -0,01%
Nasdaq 17:07
25.993 +0,58%
Dow Jones 17:07
48.339 -0,41%
Londra 17:07
10.580 -0,27%
Francoforte 17:07
24.083 +0,16%

New York: seduta euforica per ServiceNow

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per ServiceNow
Seduta decisamente positiva per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che tratta in rialzo del 6,58%.
Condividi
```