New York: senza freni MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda di analisi e business intelligence , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,07%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di MicroStrategy Incorporated rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 197,5 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 179,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 167,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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