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New York: violenta contrazione per Biogen

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Biogen
Scende sul mercato la compagnia biotecnologica americana, che soffre con un calo del 5,06%.
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