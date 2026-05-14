Milano 17:23
50.007 +1,06%
Nasdaq 17:23
29.637 +0,92%
Dow Jones 17:23
50.104 +0,83%
Londra 17:23
10.363 +0,36%
Francoforte 17:23
24.461 +1,34%

Piazza Affari: l'indice del settore alimentare italiano in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: l'indice del settore alimentare italiano in rally
In forte aumento il comparto alimentare a Piazza Affari, che con il suo +2,33% avanza a quota 68.316,07 punti.
Condividi
```