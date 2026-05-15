Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
Seduta sostanzialmente invariata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 107,87. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,84. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 113,89.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)