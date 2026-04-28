Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile
Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in salita a 107,79.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 113,09. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 97,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 129,01.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)