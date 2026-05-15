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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,28% alle 04:50

Il Nikkei 225 si muove a 61.849,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,28% alle 04:50
Tokyo, in perdita dell'1,28% alle 04:50, tratta in ribasso a 61.849,81 punti.
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