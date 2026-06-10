Milano
9-giu
50.263
0,00%
Nasdaq
9-giu
29.085
-1,12%
Dow Jones
9-giu
50.872
+0,17%
Londra
9-giu
10.227
0,00%
Francoforte
9-giu
24.433
0,00%
Mercoledì 10 Giugno 2026, ore 06.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,12% alle 04:50
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,12% alle 04:50
Il Nikkei 225 si muove a 64.681,39 punti
In breve
,
Finanza
10 giugno 2026 - 04.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Tokyo, in perdita dell'1,12% alle 04:50, tratta in ribasso a 64.681,39 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,30% alle 04:50
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,28% alle 04:50
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,80% alle 08:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,35% alle 08:20
Altre notizie
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,9% alle 04:50
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -4,25% alle 08:20
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -2,65% alle 08:20
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,67% alle 08:20
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,39% alle 08:20
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,92% alle 04:50
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto