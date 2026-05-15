Milano 17:35
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Londra 17:35
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Crolla a New York MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York MicroStrategy Incorporated
Retrocede molto l'azienda di analisi e business intelligence, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,18%.
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