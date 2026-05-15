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Male Delivery Hero sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Male Delivery Hero sul mercato azionario di Francoforte
Ribasso per Delivery Hero, che passa di mano in perdita del 6,19%.
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