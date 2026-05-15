Milano
17:35
49.116
-1,87%
Nasdaq
18:19
29.179
-1,36%
Dow Jones
18:19
49.574
-0,98%
Londra
17:35
10.195
-1,71%
Francoforte
17:35
23.951
-2,07%
Venerdì 15 Maggio 2026, ore 18.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: brillante l'andamento di C.H.Robinson
New York: brillante l'andamento di C.H.Robinson
Migliori e peggiori
,
In breve
15 maggio 2026 - 16.10
Punta con decisione al rialzo la performance del
fornitore di servizi logistici
, con una variazione percentuale del 3,21%.
Condividi
Leggi anche
A New York, forte ascesa per C.H.Robinson
New York: seduta molto difficile per C.H.Robinson
New York: brillante l'andamento di C.H.Robinson
New York: in perdita C.H.Robinson
Titoli e Indici
C.H. Robinson Worldwide
+2,27%
Altre notizie
New York: seduta euforica per C.H.Robinson
New York: exploit di ON Semiconductor
New York: si muove a passi da gigante CF Industries Holdings
Vola a New York NextEra Energy
New York: Healthpeak Properties in rally
New York: preme sull'acceleratore Steel Dynamics
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto