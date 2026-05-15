New York: positiva la giornata per Salesforce
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che lievita del 2,43%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Salesforce suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 169,8 USD con tetto rappresentato dall'area 172,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 167,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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