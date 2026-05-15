New York: positiva la giornata per Salesforce

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che lievita del 2,43%.



Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Salesforce suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 169,8 USD con tetto rappresentato dall'area 172,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 167,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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