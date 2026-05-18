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New York: positiva la giornata per Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Salesforce
Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una variazione percentuale del 2,39%.
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