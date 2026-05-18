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/ A Eurozona corre l'EURO STOXX Media
A Eurozona corre l'EURO STOXX Media
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18 maggio 2026 - 10.00
Avanza con forza l'
indice del settore Media europeo
, che continua gli scambi a 277,72 punti.
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