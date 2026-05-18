Berkshire Hathaway, il nuovo CEO Abel rinnova il portafoglio. Entra Delta ed escono Visa e Mastercard

Acquista ancora Alphabet e vende Chevron

(Teleborsa) - Berkshire Hathaway ha reso note le sue partecipazioni azionarie di fine trimestre in un documento depositato venerdì presso le autorità di regolamentazione, dando una prima fotografia del portafoglio di Berkshire sotto la direzione del nuovo CEO Greg Abel, che a inizio anno ha preso il posto della guida di lungo corso Warren Buffett.



Una delle principali novità emerse dall'ultimo documento è stata la consistente nuova partecipazione in Delta Air Lines . Berkshire ha acquistato 39,8 milioni di azioni della compagnia aerea, per un valore di 2,6 miliardi di dollari alla fine di marzo. L'acquisizione di azioni Delta segna così il ritorno del conglomerato con sede a Omaha nel settore aereo. Sei anni fa, infatti, Buffett sorprese il mercato uscendo dall'intero portafoglio di compagnie aeree statunitensi di Berkshire, cedendo posizioni per un valore di oltre 4 miliardi di dollari in United, American, Southwest e Delta Air Lines. All'epoca, Buffett sostenne che la pandemia aveva modificato in modo permanente le abitudini dei consumatori e la domanda di viaggi.



Al contempo Berkshire ha aumentato significativamente la sua partecipazione in Alphabet , incrementando la quota della azioni della casa madre di Google del 224%.



Tra le maggiori partecipazioni di Berkshire, da evidenziare la consistente riduzione delle quote in Chevron e Constellation Brands , nonchè liquidato partecipazioni miliardarie nei circuiti di pagamento Visa e Mastercard , oltrechè UnitedHealth Group e Domino's Pizza .







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