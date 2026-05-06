Berkshire Hathaway spinge la liquidità a nuovo record di 397 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Nonostante siano ormai passati mesi dal ritiro di Warren Buffett, la guida della sua creatura Berkshire Hathaway , affidata al suo fedele braccio destro Greg Abel, non cambia rotta.



Il primo trimestre del 2026 vede infatti volare la liquidità su un nuovo record storico di 397,4 miliardi di dollari, superando il precedente traguardo di 381 miliardi, a conferma della direzione assunta dal suo fondatore.



Nel primo trimestre, Berkshire ha riportato un utile operativo di 11,3 miliardi di dollari, in crescita del 18% rispetto all'anno precedente, grazie alla forte crescita degli utili nel settore assicurativo pari a 1,72 miliardi di dollari. L’utile netto è più che raddoppiato a 10,1 miliardi di dollari rispetto ai 4,6 miliardi dell'anno prima. Parallelamente, l'utile per azione è raddoppiato, attestandosi a 7,027 dollari per le aizoni di classe A e 4,68 dollari per quelle di classe B.

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