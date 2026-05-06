Regno Unito: FCA apre indagine su Mastercard, PayPal e Visa per presunti comportamenti anticoncorrenziali

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (FCA) ha avviato un'indagine su Mastercard , PayPal e Visa ai sensi del Chapter I del Competition Act 1998 (che vieta accordi e pratiche che restringono la concorrenza nel Regno Unito) e su Mastercard e Visa anche ai sensi del Chapter II, che vieta l'abuso di posizione dominante. L'indagine riguarda presunti comportamenti anticoncorrenziali legati al finanziamento e all'utilizzo del portafoglio digitale di PayPal.



L'apertura dell'indagine segue la pubblicazione del report finanziario trimestrale di PayPal Holdings Inc. L'organo di vigilanza sui mercati finanziari nel Regno Unito ha precisato di non aver ancora raggiunto conclusioni né formulato accertamenti in merito a violazioni della normativa sulla concorrenza, e che l'indagine è attualmente nella fase di raccolta delle prove.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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