Milano 11:32
48.327 -1,61%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 11:32
10.221 +0,25%
Francoforte 11:32
24.008 +0,24%

Cambi: euro a 0,914 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,914 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,914 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```