Milano 11:34
48.316 -1,63%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 11:34
10.221 +0,26%
Francoforte 11:34
24.002 +0,22%

Francoforte: calo per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Delivery Hero
Ribasso composto e controllato per Delivery Hero, che presenta una flessione del 3,12% sui valori precedenti.
Condividi
```