Milano 17:35
48.669 -0,91%
Nasdaq 18:48
28.821 -0,62%
Dow Jones 18:48
49.501 -0,26%
Londra 17:35
10.324 +1,26%
Francoforte 17:35
24.308 -0,07%

New York: andamento negativo per Axon Enterprise

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Axon Enterprise
Sottotono il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che passa di mano con un calo del 2,50%.
Condividi
```