Milano
17:35
52.024
-1,46%
Nasdaq
18:57
29.539
-2,66%
Dow Jones
18:57
51.816
+0,20%
Londra
17:35
10.429
-0,09%
Francoforte
17:35
24.894
-0,98%
Martedì 23 Giugno 2026, ore 19.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: rally per Axon Enterprise
New York: rally per Axon Enterprise
Migliori e peggiori
,
In breve
23 giugno 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Protagonista il
fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,73%.
Condividi
Leggi anche
New York: scambi negativi per Axon Enterprise
New York: giornata depressa per Axon Enterprise
Vola a New York Axon Enterprise
New York: giornata depressa per Axon Enterprise
Titoli e Indici
Axon Enterprise
+7,18%
Altre notizie
New York: si muove a passi da gigante Axon Enterprise
New York: performance negativa per Axon Enterprise
New York: si concentrano le vendite su Axon Enterprise
New York: calo per Axon Enterprise
New York: Axon Enterprise, quotazioni alle stelle
Wall Street cauta tra inflazione alta, PIL in frenata e tensioni sui Treasury
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto