Milano 17:35
52.024 -1,46%
Nasdaq 18:57
29.539 -2,66%
Dow Jones 18:57
51.816 +0,20%
Londra 17:35
10.429 -0,09%
Francoforte 17:35
24.894 -0,98%

New York: rally per Axon Enterprise

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per Axon Enterprise
Protagonista il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,73%.
Condividi
```