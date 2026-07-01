New York: spinge in avanti Axon Enterprise

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che mostra una salita bruciante dell'8,45% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Axon Enterprise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Axon Enterprise rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Axon Enterprise è in rafforzamento con area di resistenza vista a 625,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 575,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 676,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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