New York: spinge in avanti Axon Enterprise
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che mostra una salita bruciante dell'8,45% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Axon Enterprise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Axon Enterprise rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Axon Enterprise è in rafforzamento con area di resistenza vista a 625,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 575,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 676,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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