Milano 11:39
48.291 -1,68%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 11:39
10.217 +0,21%
Francoforte 11:39
23.984 +0,14%

Oro: 4.545,37 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.545,37 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.545,37 dollari l'oncia (+0,17%) alle 11:30.
Condividi
```