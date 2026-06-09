Milano 17:16
50.618 +0,82%
Nasdaq 17:16
29.171 -0,83%
Dow Jones 17:16
50.834 +0,10%
Londra 17:16
10.283 -0,87%
Francoforte 17:16
24.561 -0,22%

Oro: 4.328,37 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.328,37 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.328,37 dollari l'oncia (-0,03%) alle 11:30.
Condividi
```