PLATINUM del 17/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio
Modesto guadagno per il metallo bianco-argenteo, che avanza di poco a +0,43%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il platino, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.917,2. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2.118,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.847,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)