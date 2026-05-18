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SILVER del 17/05/2026

Finanza
SILVER del 17/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio

Sostanziale invarianza per il metallo prezioso, che archivia la seduta con un +0,12%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 71,91. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 84,03. Il peggioramento dell'argento è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 67,84.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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