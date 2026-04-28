New York: balza in avanti Intuit
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società produttrice di software finanziari, con una variazione percentuale del 2,78%.
La tendenza ad una settimana di Intuit è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società statunitense di software suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 397 USD con tetto rappresentato dall'area 404,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 393,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```