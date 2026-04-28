New York: balza in avanti Intuit

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società produttrice di software finanziari , con una variazione percentuale del 2,78%.



La tendenza ad una settimana di Intuit è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società statunitense di software suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 397 USD con tetto rappresentato dall'area 404,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 393,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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