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New York: prevalgono le vendite su Intuit

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Intuit
A picco la società produttrice di software finanziari, che presenta un pessimo -7,48%.
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