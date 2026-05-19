Analisi Tecnica: indice DAX del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +1,49%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.525,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.020,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.031,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)