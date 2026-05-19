Milano 10:24
48.754 +0,17%
Nasdaq 18-mag
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Dow Jones 18-mag
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Londra 10:24
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Francoforte 10:24
24.556 +1,02%

Analisi Tecnica: indice DAX del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +1,49%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.525,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.020,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.031,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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