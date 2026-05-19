Milano 14:15
48.617 -0,11%
Nasdaq 18-mag
28.994 0,00%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,32%
Londra 14:15
10.376 +0,51%
Francoforte 14:16
24.619 +1,28%

Cambi: euro a 184,876 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,876 yen alle 11:30
Euro a 184,876 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```