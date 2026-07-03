Milano 17:13
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Dow Jones 2-lug
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Londra 17:13
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Cambi: euro a 184,46 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,46 yen alle 15:41
Euro a 184,46 sullo yen alle 15:41.
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