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Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Media

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Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Media
Giornata brillante per l'indice del settore Media europeo, che avanza a 286,53 punti.
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