New York: movimento negativo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Composto ribasso per Cisco , in flessione del 2,66% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell' azienda produttrice di apparati di networking più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Cisco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 117,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 114,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 121,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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