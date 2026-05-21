New York: scambi in positivo per Cisco Systems
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Cisco, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda produttrice di apparati di networking evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cisco rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cisco Systems. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 118,3 USD. Primo supporto visto a 114,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 112.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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