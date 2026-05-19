New York: rally per ServiceNow

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,90%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ServiceNow rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di ServiceNow mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 111,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 106,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 116,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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